Vader overleden voetballer Sala ‘sterft van verdriet’ in Argentinië

De vader van Emiliano Sala, de 28-jarige Argentijnse voetballer die drie maanden geleden stierf tijdens een vliegtuigongeluk, is gisteren aan een hartaanval overleden. Dat melden diverse Argentijnse nieuws- en sportsites. Vader Horacio is 58 jaar geworden.

Het is het zoveelste hoofdstuk in de tragische geschiedenis rondom de dood van de jonge spits. Volgens de burgemeester van Progreso, een kleine gemeenschap waar Emilio opgroeide en zijn familie nog steeds woont, kon vader Horacio het verdriet over zijn overleden zoon niet verwerken. ,,Hij zei dat hij nooit meer over dit verdriet heen kon komen. Het is dan ook dát grote verdriet dat hem uiteindelijk fataal is geworden’’, vertelde burgemeester Julio Muller tegen de Argentijnse pers.

Sala en piloot David Ibbotson zaten in het vliegtuig dat op maandag 21 januari van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City, toen het toestel in zee stortte. Het vliegtuigje werd pas twee weken later gevonden, op de bodem van de zee.

Uit onderzoek is gebleken dat Sala stierf aan verwondingen aan zijn hoofd en romp toen het vliegtuig in het kanaal stortte. De piloot van het vliegtuig is nog steeds vermist. De autoriteiten hebben gezegd dat het onderzoek van de afdeling luchtongevallenonderzoek tot twaalf maanden kan duren. Uit een tussentijds rapport bleek al dat de piloot niet de juiste papieren had om een commerciële vlucht uit te voeren.

Argentinië

Sala’s lichaam werd na de berging naar Argentinië overgevlogen en naar zijn geboorteplaats Progreso gereden.

De vader van Sala verscheen na zijn vermissing meerdere malen in de media. Hij kon niet geloven wat zijn zoon was overkomen. ,,Dit is een droom. Een nachtmerrie. Ik ben wanhopig’’, zei hij in een van zijn reacties tegen de Britse en Argentijnse pers.