Vader met kinderen en in stukken gesneden lijk moeder in opslagbox

De politie kwam af op de melding van een man die Rey en zijn kinderen een lift had gegeven naar de opslagruimte van U-Haul. Rey vertelde de man dat hij, en de kinderen, eerder in de garagebox hadden geslapen. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse en ontfermde zich over de kinderen. Volgens de aanklacht tegen Rey droeg de baby geen warme kleding en had het kindje een ooginfectie.



Rey werd aangehouden en gevraagd waar zijn vrouw uithing. De vader antwoordde dat zijn echtgenote een aantal dagen ervoor was overleden en dat haar lichaam zich in de koelbox en plastic zakken bevond. De moeder zou zich van het leven hebben beroofd, kort nadat ze van de baby was bevallen.