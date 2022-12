Vader Ivana Smit: ‘Ivana heeft de verkeerde drugs gekregen, ze zag nergens kwaad in’

UPDATE Ouders Ivana Smit winnen in civiele zaak tegen politie Maleisië

De familie van het overleden fotomodel Ivana Smit mag in een civiele procedure de Maleisische overheid aansprakelijk stellen voor de fouten die de politie maakte in het onderzoek naar de dood van de 18-jarige vrouw. Dat heeft de hoge raad in Maleisië vanochtend bepaald.

7 december