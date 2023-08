Vader geredde Colombiaanse ‘jungle-kids’ gearresteerd om mogelijk seksueel misbruik

Volgens het gezaghebbende Colombiaanse weekblad Semana stamt de verdenking van voor de fatale crash van 1 mei, toen de kinderen - 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden oud - een vliegtuigongeluk overleefden en 40 dagen door het regenwoud zwierven in de regio San José del Guaviare, in Zuid-Colombia. Ze werden gevonden na een massale zoekactie door onder andere het Colombiaanse leger.

Schadeclaim

De arrestatie komt niet geheel verrassend. In de weken nadat de kinderen werden teruggevonden, gingen er in Colombia al vele verhalen rond over de mishandeling en het seksueel misbruik van een of meerdere kinderen door Ranoque. Zo zou de 33-jarige Mucutuy in het verleden al twee keer met haar kinderen uit hun dorp zijn gevlucht, uit angst voor huiselijk geweld.