Vader en zoon verdrinken bij reddingspoging toerist

UPDATE Aanslagen Sri Lanka nog niet opgeëist: dodental loopt op naar 290

8:08 Het dodental van de reeks aanslagen in Sri Lanka op Eerste Paasdag is opgelopen tot 290, onder wie zeker 37 buitenlanders. Dat melden de autoriteiten. Ruim vijfhonderd mensen raakten gewond door een golf van explosies in vier luxe hotels, drie kerken en later onder meer een dierentuin. Onder de doden is een 54-jarige Nederlandse vrouw. Hoewel de aanslagen nog niet zijn opgeëist, hebben autoriteiten al zeker 24 arrestaties verricht.