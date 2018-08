Vader en zoon op camera betrapt bij doodschieten beer met welpen

Twee weken later togen de twee met de huid van de moederbeer naar het kantoor van wildlife bosbeheer. Ze logen over de plek waar de beer was doodgeschoten en ook beweerden ze dat er geen welpen in de buurt waren geweest. In Alaska is het verboden om te jagen op een beer met welpen. Toen de observatiebeelden maanden later werden opgehaald en bekeken, konden de mannen worden ingerekend.