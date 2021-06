Vader dumpt 80.000 muntjes in voortuin van ex: ‘Dit is je laatste alimentatie’

Een Amerikaanse vader heeft zijn frustraties tegenover zijn ex-vrouw op bijzonder opvallende wijze geuit. De man dumpte 80.000 pennies in haar voortuin. Het bleek te gaan om de allerlaatste betaling alimentatiegeld, aangezien zijn jongste dochter kort geleden 18 jaar was geworden.

De moeder en haar twee dochters hebben inmiddels besloten om de smakeloze actie om te zetten in een goede daad. Ze doneerden het volledige bedrag van omgerekend 660 euro aan een nabijgelegen centrum voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Avery Sanford, de dochter van de man, legt uit dat ze net 18 jaar oud was geworden, toen haar vader, met wie ze amper nog contact had, vorige maand plots langskwam bij haar huis in Richmond, Virginia, om een onverwachte verrassing in de voortuin uit te storten.

,,Ik zat in het midden van een les toen mijn vader ineens langskwam. Hij had een aanhangwagen gehuurd”, vertelt de tiener aan WTVR. ,,Hij stopte voor ons huis, draaide de oplegger achteruit en loste daarna de pennies op straat en in het gras voor onze woning.” Op beelden van het incident, gemaakt door de deurbelcamera aan het huis, is te horen dat de moeder geschrokken naar buiten komt. Ze heeft niet direct in de gaten wie de man is en roept: ,,wat dump jij op mijn gazon?” ,,Het is je laatste betaling alimentatie”, schreeuwt de vader terug.

‘18 jaar van frustratie’

De man gaf later toe dat hij de pennies in de voortuin had gedumpt. Het vertegenwoordigde ‘18 jaar van frustratie’, zo verwoordde hij het bij WTVR.

Hij verklaart dat zijn emoties de bovenhand namen en dat hij de relatie met zijn dochter niet wilde verslechteren. Avery, die al jaren niet meer met haar vader heeft gesproken, zegt dat hij het alleen maar erger heeft gemaakt. ,,Het is niet alleen mijn moeder die hij belachelijk wil maken”, zegt ze. ,,Het is ook vernederend voor mij en mijn zus en het doet pijn dat hij daar niet aan gedacht heeft voor hij dit deed.”

Donatie

De meisjes en de moeder ruimden de dollarcenten op met een sneeuwschop en besloten het geld weg te schenken aan Safe Harbor Shelter, een centrum voor slachtoffers van huiselijk geweld vlakbij.

De directeur van de organisatie, Cathy Easter, laat aan de Washington Post weten dankbaar te zijn voor de donatie. ,,Ze slaagden erin om een negatieve ervaring in iets positiefs om te buigen”, zegt ze in een reactie. ,,Ze vonden een manier om dit om te draaien en zich er niet slecht over te voelen.” Sinds het nieuws over de donatie rondgaat, kwam er nog eens een bedrag van 5.000 dollar (zo’n 4.130 euro) bij aan schenkingen voor het centrum.

Volledig scherm © Screenshot