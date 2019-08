Vader die elke week 2600 km reed om ontvoerd kind te zien, heeft dochtertje terug

In december 2017 was Louise plots weg. Haar moeder, een Sloveense die 25 jaar jonger is dan Francky (57), had haar dochter meegenomen naar haar vaderland. Maandenlang wist de vader niet waar ze waren. Toen hij ze gevonden had, schakelde hij in Slovenië een advocaat in. Hij kreeg bezoekrecht en mocht één keer per week in een sociaal huis anderhalf uur bij zijn dochter zijn, onder bewaking.



Elke week reed hij van het West-Vlaamse Wielsbeke naar Ljubljana: 14 uur heen, 14 uur terug, en tussendoor enkel dat korte bezoekje aan Louise. Zes maanden lang ging het zo, en elke terugweg huilde hij, bijna 1.300 kilometer lang.



Zijn ex diende klacht tegen hem in - Francky zou zijn dochter geslagen en gesneden hebben - maar de Sloveense justitie deed grondig onderzoek en hechtte geen geloof aan haar verhaal. De moeder beweerde ook dat Louise nooit in België had geleefd, maar ook dat kon Francky bewijzen aan de hand van formulieren van Kind & Gezin, kinderopvang en school. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat Louise in het land hoorde waar ze was geboren en opgegroeid en waar de meeste familieleden van haar wonen.