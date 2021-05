‘Vaccineren fijn voor ons, maar zonder de andere landen werkt het niet’

VideoGiro555 roept Nederland op om in actie te komen, zodat ook mensen in kwetsbare landen op tijd kunnen worden gevaccineerd tegen corona. Vanochtend werd het startsein voor de actie gegeven in de vaccinatieruimte in de Jaarbeurs in Utrecht.

,,Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont, het is pas veilig wanneer iedereen gevaccineerd is”, aldus Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555, het samenwerkingsverband van hulporganisaties. ,,Alle ogen zijn nu gericht op India, maar we houden onze adem in over wat er de komende weken en maanden in andere landen kan gebeuren. We kunnen deze pandemie alleen overwinnen als er wereldwijd gevaccineerd wordt, ongeacht nationaliteit of inkomen.”



De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een Indiase coronapatiënt ligt aan een geïmproviseerd beademingsaparaat in de deelstaat Uttar Pradesh. © Sopa Images/LightRocket

De wereld is geschrokken van de beelden in India. Door gebrek aan beademingsapparatuur stierven mensen op de stoep van het ziekenhuis. Dat lijkt allemaal verder weg dan het is, zegt Arjan de Wagt, de Nederlandse coördinator van het voedingsprogramma van Unicef in India. Als andere landen de pandemie niet te boven komen, blijven de risico’s ook voor Nederland bestaan.



,,Het is fijn dat westerse landen nu snel kunnen vaccineren en zich voorbereiden op een terugkeer naar de normale wereld’’, aldus De Wagt. ,,Maar zonder de andere landen werkt het niet. Je moet iedereen in de wereld bereiken, wil je voorkomen dat er steeds weer nieuwe varianten opdoemen. Nu moet je dus zorgen dat mensen niet doodgaan. Heel simpel. Daarvoor heb je ademhalingsmachines nodig, daarvoor moet je vaccineren en moet je goede voorlichting geven.”

Lange rijen

Vanuit Delhi laat hij weten dat zijn eigen afspraak voor een vaccinatie geen succes was. ,,Je kunt hier online een afspraak maken voor vaccinaties. Dat is prima. Maar er stond een lange rij voor het kliniekje waar de vaccinaties werden gedaan. Mensen hielden geen afstand, er waren weinig mondkapjes. Daarom ben ik weggelopen. Ik ga niet staan dringen voor een vaccinatie als ik dan mogelijk ook met een coronabesmetting thuiskom. We gaan het binnenkort nog eens proberen.’’

Quote Er zijn miljoenen kinderen die waarschijn­lijk nooit meer naar school zullen terugkeren Arjan de Wagt

Volledig scherm Arjan de Wagt van Unicef. © Unicef Juist die ongecontroleerde run op vaccins geeft aan hoe lastig het is corona te bestrijden in een land met een gebrekkige gezondheidszorg en logistieke uitdagingen. Volgens De Wagt lijken de besmettingscijfers in Delhi en andere grote steden zich voorzichtig te stabiliseren. ,,Maar ik maak me er zorgen over dat de besmettingen gaan verschuiven van de stedelijke voorzieningen naar het platteland. Want daar zijn de middelen veel beperkter.’’ Zuurstofapparaten blijven nodig, evenals vaccins en goede voorlichting.

Stille tragedie

De Wagt is minstens zo bezorgd over een ‘stille tragedie’ die zich al in veel arme landen voltrekt en waarvan de gevolgen op termijn enorm zullen doorwerken. ,,Waar ik bang voor ben, is dat veel kinderen in India al bijna een jaar niet naar school zijn geweest. Net leken die scholen weer open te gaan, maar voorlopig blijven ze nu gesloten. Er zijn miljoenen kinderen die waarschijnlijk nooit meer naar school zullen terugkeren, met name meisjes die ondertussen zijn gaan werken. We hebben ook gezien dat de immunisatie in verschillende gebieden tijdelijk gestopt is, dat de zorg voor zwangere vrouwen is opgeschort en ga zo maar door.

,,Een voorbeeld: er is een overheidsprogramma waarin kinderen worden gewogen. Maar veel van de klinieken voor zwaar ondervoede kinderen zijn dichtgegaan omdat het personeel ziek is of nu wordt ingezet om corona te bestrijden. Het wegen en screenen van die kinderen vindt niet meer plaats. We weten dat de kindersterfte onder de 5 jaar voor twee derde ondervoeding als onderliggende factor heeft. Dat komt erop neer dat er elke dag 1900 kinderen sterven aan ondervoeding. Wij zijn bang dat het erger wordt, omdat die basale zorg nu niet meer goed werkt. Door corona hebben veel mensen hier hun inkomsten verloren. Zij kunnen vaak geen gezondheidszorg meer betalen en ook geen goede voeding. Dat is een stille tragedie die nu broeit.

,,Het zal nog wel even duren voordat iedereen gevaccineerd is. Je hebt het over 1,3 miljard mensen, in een zorgstelsel dat niet te vergelijken is met wat we in Nederland kennen. Het kan makkelijk nog een aantal jaren duren eer de zorg weer functioneert en eer mensen weer een inkomen hebben. Niemand ziet al die honderden kinderen die door dat alles zouden kunnen sterven, per dag.’’

Bij uitzonderlijke rampen slaan de elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, Care Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Unicef, Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes en World Vision. De samenwerkende hulporganisaties laten vanaf vandaag hun eigen campagnes opgaan in Giro555.

