Vaccinatiecentra in Frankrijk én standbeeld besmeurd met nazi-leuzen, mosterd en uitwerpselen

Voor de vierde keer in twee weken tijd hebben onbekenden vernielingen aangericht aan een gedenksteen voor Simone Veil, één van Frankrijks bekendste politici. Volgens president Macron is sprake van ‘antisemitische’ agressie. De afgelopen weken werden over het land ook vaccinatie- en testcentra beklad met leuzen en woorden als ‘nazi’s’ en ‘collaborateurs’.

Veil overleefde als tiener de concentratiekampen Auschwitz en Bergen-Belsen. Ze werd later advocaat en minister, legaliseerde in de jaren 70 abortus in Frankrijk, en was begin jaren 80 de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees parlement.

Veil overleed in 2017. Haar lichaam werd door de Franse overheid officieel bijgezet in het Panthéon in Parijs, wat is voorbehouden aan de belangrijkste en invloedrijkste Fransen. In het hele land zijn straten en pleinen naar haar vernoemd.

Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar

In het stadje Perros-Guirec in Bretagne werd na haar dood een gedenksteen voor de feministische politica onthuld. ,,Wat daarmee is gebeurd is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar’’, zei burgemeester Erven Léon van Perros-Guirec dit weekend.

In de nacht van 1 op 2 augustus werd het monument voor het eerst besmeurd met mosterd, mayonaise en uitwerpselen. Precies een week later gebeurde het opnieuw. ,,De eerste keer dachten we nog: dit is het werk van iemand die dronken was. Maar als het precies een week later nog eens gebeurd, op precies dezelfde manier, dan is sprake van opzet’’, zei burgemeester Léon destijds.

Afgelopen woensdag was het opnieuw raak. Toen werden er hakenkruizen op de gedenksteen geklad. En zaterdag gebeurde het opnieuw. Op de steen met de naam van Simone Veil was met blauwe verf geschreven: ‘verantwoordelijk voor genocide’. Dat zou een verwijzing naar haar pro-abortusbeleid zijn.

Motieven

De dader of daders zijn nog steeds spoorloos. Ook over motieven is nog niets bekend. ,,Wij geven de strijd tegen het antisemitisme nooit op’’, reageerde president Emmanuel Macron op Twitter. ,,Wie aan haar gedenksteen komt, komt aan Frankrijk’’, aldus staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Marlène Schiappa.

De afgelopen weken waren er in Frankrijk meer incidenten waarbij antisemitisme speelde of verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog werden gedaan. Bij demonstraties tegen het vaccinatiebeleid werden met codewoorden antisemitische affiches meegedragen door extreemrechtse betogers.

De Franse justitie opende vorige week een onderzoek naar een website met de naam ze zijn overal’, waarin bekende Fransen en anderen worden opgesomd die joods zouden zijn.

