Uur van de waarheid voor ex-piloot Julio Poch

Heeft UFC-held Conor McGregor de Ierse maffia op zijn hielen?

15:35 Kooivechter Conor McGregor zit in zwaar weer. De Ierse UFC-kampioen, die twee weken geleden bijkans een scheidsrechter in de ring aanvloog, is zondagnacht betrokken geraakt bij een caféruzie. Bij de vechtpartij vielen, volgens getuigen, flinke klappen. Naar het zich laat aanzien, heeft McGregor echter de verkeerde te grazen genomen. Het slachtoffer zou de vader van Graham ‘The Wig’ Whelan zijn, die bekendstaat als luitenant van het het Ierse Kinahankartel. De beruchte drugsbende is uit op wraak.