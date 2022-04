Universiteit Harvard wil rol in slavernij goedmaken met fonds van 100 miljoen dollar

De aankondiging van het hulpfonds volgt op een uitgebreide interne evaluatie van de rol van de universiteit in de slavernij, waarvan de resultaten op haar website zijn geplaatst. Uit het rapport blijkt dat medewerkers van Harvard, onder wie vier presidenten, meer dan zeventig personen tot slaaf maakten alvorens in 1783 de slavernij werd verboden in de staat Massachusetts. Harvard werd in 1636 opgericht in Cambridge, nabij Boston.

Harvard is niet de enige Amerikaanse onderwijsinstelling in de VS die stappen zet in de richting van herstelbetalingen voor historisch onrecht. Zo richtte de Georgetown University in Washington eveneens een hulpfonds op ter grootte van 100 miljoen dollar. Mede na raadpleging van Georgetowns studenten werd besloten dat het geld ten goede moet komen aan de afstammelingen van slaven die in de negentiende eeuw door de destijds elitaire jezuïetenschool werden verkocht.