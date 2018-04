Unieke brieven Anne Frank duiken op in Amerikaans gehucht

Nog geen twee weken nadat de brieven verzonden zijn, vallen de Duitsers Nederland binnen. Er komt geen antwoord meer uit Amerika. De familie Frank duikt onder in het Achterhuis, wordt ontdekt en naar Duitsland weggevoerd. Anne en Margot sterven in Bergen-Belsen, in 1945.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog maken de Amerikaanse zusjes zich zorgen over het lot van hun penvriendinnetjes, vertelt Betty in een video die op de tentoonstelling in Danville wordt getoond. ,,Ik herinner me dat we het over Anne en Margot hadden en ons afvroegen hoe het met ze ging. Vallen de bommen daar? Hebben ze genoeg eten? We wisten het niet, maar we dachten altijd aan hen."



Volgens Betty wisten zij en haar zus niet dat de familie Frank Joods was, en hebben ze tijdens de oorlog ook niet van de holocaust gehoord. Na de oorlog schrijven ze weer naar het adres van Anne en Margot. Ze krijgen antwoord van vader Otto, die vertelt wat de familie heeft meegemaakt.



De briefwisseling is sinds maandag te zien in de plaatselijke bibliotheek van Danville, een piepklein dorpje met minder dan duizend inwoners. Daarbij is er ook een expositie over Anne Frank, de holocaust en de oorlogsjaren.