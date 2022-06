Unicef: Wereldwijd meer dan 40 miljoen kinderen op de vlucht, aantal neemt snel toe

Van de kinderen die op de vlucht zijn, bevindt de meerderheid (25,8 miljoen) zich nog in eigen land. De rest is buiten de landgrenzen op de vlucht. Dat is in lijn met het aantal volwassen vluchtelingen in de wereld. De UNHCR, de VN-organisatie voor vluchtelingen, rapporteerde deze week dat van de 100 miljoen vluchtelingen wereldwijd meer dan de helft zich binnen de eigen landgrenzen bevindt.