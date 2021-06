Unesco wil Great Barrier Reef stempel ‘in gevaar’ geven, Australië noemt dat politieke bemoeienis

Unesco is van mening dat het grootste koraalrif ter wereld snel achteruitgaat. Australië zou volgens de organisatie meer actie moeten ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Het Great Barrier Reef is sinds 1981 Werelderfgoed. Met het stempel ‘in gevaar’ zou er meer geld vrijkomen voor bescherming van het Werelderfgoed.

In 2015 beoordeelde Unesco het koraalrif voor het laatst. Sindsdien kreeg het rif meermaals te maken met verbleking, wat een gevolg is van de hoge temperatuur van het zeewater. Daardoor sterft koraal af.

Spanningen

De Australische minister Sussan Ley, die over milieu gaat, heeft in een reactie laten weten dat het land overrompeld is door het voorgenomen besluit van Unesco. De BBC schrijft dat China momenteel voorzitter is van Unesco en volgens Australië zorgen de spanningen tussen die landen mogelijk een rol bij deze zet. Australië beschuldigt Unesco van politieke bemoeienis.

Ley noemt de beoordeling van het 'best onderhouden koraalrif ter wereld' een 'slecht signaal'. ,,Naar alle landen die niet investeren in bescherming van koraalriffen zoals wij doen.” Ley erkent dat klimaatverandering het grootste gevaar is voor het rif, maar is van mening dat het niet aan Unesco is om daarover te oordelen.