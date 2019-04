Undercoveroperatie toont hoe duizenden leeuwen worden gefokt om als trofee voor rijke jagers te eindigen

VIDEOOperatie Simba: dat is de naam van een grote undercoveroperatie die voormalig Brits politicus en zakenman Lord Ashcroft op poten zette naar leeuwenboerderijen in Zuid-Afrika. Verspreid over ruim 250 fokkerijen zouden zo’n 12.000 leeuwen gekweekt worden om kansloos afgemaakt te worden door rijke jagers. In een aantal ‘slachthuizen’ zouden ze ook gedood worden voor hun beenderen, die naar Verre Oosten worden uitgevoerd voor hun zogenaamde geneeskrachtige werking.

Lord Ashcroft deed een jaar over zijn onderzoek naar het fenomeen, dat volgens specialisten pas de jongste 10 jaar opgang maakt en goed zou zijn voor een jaarlijkse opbrengst van tientallen miljoenen euro’s voor de export van beenderen alleen al. Lord Ashcroft verzamelde bewijsmateriaal waarop te zien is hoe leeuwen in kleine kooien en met amper iets van beschutting rondjes draaien. Hoewel er geen officiële cijfers zijn, zou het volgens hem gaan om naar schatting 12.000 dieren – 4 keer zo veel als er in Zuid-Afrika in het wild leven – verspreid over meer dan 250 fokkerijen.

,,Rijke klanten krijgen via WhatsApp brochures met foto’s van gevangen mannetjesleeuwen”, aldus Lord Ashcroft in een mededeling, die hij gisteren online zette op zijn website. ,,Ze kunnen dan kiezen welk dier ze willen doden. Prijzen gaan van 11.500 tot 49.000 euro, afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van de manen. In sommige gevallen wordt zelfs nog meer betaald.”





In een schokkend filmpje toont hij ook beelden van een Britse jager die een uitgeputte leeuw tot twee keer toe van dichtbij beschiet met een verdovingspistool. Het dier was eerste door een 4x4 achtervolgd in een met omheining afgezet jachtgebied. De jager knalt de angstige leeuw daarna met een brede grijns op het gezicht neer, waarna nog een ‘trofeefoto’ genomen wordt. Het dier wordt vervolgens afgevoerd naar een onbekende bestemming. (hieronder kan je de beelden bekijken, vanaf minuut 11:50. Let op: ze zijn schokkend)

Een undercoveragent kon ook te weten komen hoe hij trofeeën van in gevangenschap geschoten leeuwen de Verenigde Staten kon binnensmokkelen, iets wat verboden is. Daarover kreeg hij uitleg van een Britse werknemer van een Zuid-Afrikaanse safarimaatschappij. Die stelde voor om de leeuwenhuiden eerst naar het Verenigd Koninkrijk te brengen – waar ze wel zijn toegelaten – en ze vervolgens in een huid van een dood rendier te wikkelen om ze de VS binnen te krijgen.

Beenderen

Lord Ashcroft verzamelde verder gruwelijk beeldmateriaal van boerderijen waar leeuwen exclusief gefokt worden voor hun beenderen. ,,Iemand van de dierenbescherming die er langsging, noemde het een ‘slachthuis voor leeuwen’”, aldus Ashcroft. ,,De eerste dag dat hij er was, werden 26 dieren gedood en de tweede dag 28. De leeuwen leefden in abominabele omstandigheden, in piepkleine kooien, tot ze naar de met bloed doordrenkte slachtvloer gebracht werden, hun dood tegemoet. Vreselijke foto’s tonen skeletten en ingewanden, die over de vloer verspreid liggen. Ander slachtafval is in overlopende plastic zakken geschept, die vervolgens op een trailer worden gegooid.” (Ook deze gruwelijke beelden zijn in het filmpje te zien, vanaf minuut 8:36)

Volledig scherm Een helikopterbeeld van een aantal van de ‘hokken' waarin de leeuwen worden gehouden. © YouTube

In het Verre Oosten zijn de beenderen veel geld waard en worden ze gebruikt als ‘medicijn’. Zo worden er in China, Vietnam, Thailand en Lagos geneeskrachtige eigenschappen aan toegedicht – iets wat totaal uit de lucht gegrepen is – en worden ze gebruikt tegen reuma en als afrodisiacum.

Volgens de filantroop zijn ook gewone toeristen die op safari gaan niet vrij te pleiten. Zij zouden – veelal onwetend wel – de industrie in stand helpen houden door bijvoorbeeld te betalen om leeuwenwelpen te knuffelen of om te gaan wandelen met de dieren aan een leiband.

