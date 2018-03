Uitvinder Madsen ontkent moord, maar sneed Wall wel in stukken

UpdateDe Deense uitvinder Peter Madsen ontkent dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall heeft vermoord aan boord van zijn onderzeeër. Wel geeft hij toe dat hij het lijk in stukken heeft gesneden. Dat zei zijn advocaat aan het begin van het proces tegen Madsen in Kopenhagen.

Dat meldt persbureau Reuters. De zaak in de Deens hoofdstad trekt veel belangstellenden: media uit twaalf landen zijn afgereisd om verslag te doen. Wall, een 30-jarige journaliste, verdween nadat ze de duikboot van Madsen had bezocht voor een interview met de uitvinder. Later werd het lichaam van Wall in delen teruggevonden.

,,De verdachte ontkent vrijwillige doodslag, maar geeft toe dat hij de wet met betrekking tot de omgang met stoffelijke overschotten heeft overtreden'', zei advocate Betina Hald Engmark in de rechtszaal. In de Deense wet staat doodslag gelijk aan het bewust doden van een persoon. Er is geen verschil tussen moord en doodslag. Bij onvrijwillige doodslag gebeurt het doden niet expres.

Ongeluk

Madsen wordt beschuldigd van het vermoorden van en in stukken snijden van het lichaam van Wall. Ook wordt hij verdacht van seksueel geweld. Madsen geeft toe dat het lichaam van de journaliste aan boord van zijn onderzeeër in stukken heeft gesneden, zei zijn advocate voor de zitting tegen Deense media. ,,Maar hij houdt vol dat ze is gestorven als gevolg van een ongeluk.''



De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar de aanklagers stellen dat Wall is overleden als gevolg van verwurging of het doorsnijden van haar keel.

Tijdens de rechtszaak gingen de aanklagers ook in op de mentale toestand van Madsen. De Deen heeft volgens artsen narcistische en psychopathische trekjes, meldt de Deense krant Berlinske. Het is volgens hen moeilijk om inzicht te krijgen in zijn seksualiteit, die 'pervers' en ' heel afwijkend' zou zijn.



Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.