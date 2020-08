‘Uitverkoren’ zoon van mediamagnaat Murdoch verlaat familiebedrijf om rechtse koers

Oud-burgemees­ter (53) van Belgische Aalst in haar slaap vermoord: ‘Haar kinderen zijn in shock’

10:41 De 53-jarige Ilse Uyttersprot, wethouder en voormalig burgemeester van de Vlaamse stad Aalst, is in haar slaap vermoord door haar partner. Dat melden Belgische media vanochtend. ,,Onze jongens zijn compleet in shock. Je mama verliezen is het ergste wat een kind kan overkomen. En zeker op deze manier”, vertelt haar ex-man Frank Van Impe tegen dagblad Het Laatste Nieuws. ,,We horen dat de dader een crimineel verleden had. Daar wisten wij niks van.”