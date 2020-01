Uitvaart van Soleimani uitgesteld vanwege 35 doden bij processie

Gisteren kwamen naar schatting een miljoen rouwende mensen af op de processies in Teheran, gekleed in het zwart, velen met Iraanse vlaggen en portretten van de gedode generaal in de hand. Er werden leuzen geroepen als ‘dood aan Amerika’. Ook vandaag zijn er weer duizenden rouwende mensen op de been. Soleimani was een nationale held. De geliquideerde generaal Soleimani zou later vandaag in Kerman zijn laatste rustplaats krijgen. Kerman is een eeuwenoude woestijnstad omgeven door bergen, zo’n duizend kilometer van Teheran. Soleimani werd geboren in een dorpje in de Kerman-streek.

Wanneer de uitvaart dan plaats zal vinden, is nog onduidelijk.

Volledig scherm Iraniërs wonen de uitvaartprocessie van Soleimani in Kerman. © VIA REUTERS

Generaal Qassem Soleimani is vrijdagochtend gedood bij een luchtaanval van de VS in Bagdad. Daarbij kwam ook de Iraans-Iraakse commandant Abu Mahdi Al Muhandis om het leven. De VS beschuldigt Soleimani van de dood van Amerikaanse militairen in Irak en zijn aandeel in de oorlog in Syrië. De bedreigingen tussen Iraanse en Amerikaanse zijde gaan over en weer. Iran heeft de nucleaire deal opgezegd. De spanning is ongekend hoog opgelopen in het conflict tussen de twee landen, waarbij veel landen in het Midden-Oosten zijn betrokken.

Geen visum