Uitspraak aanslag Charlie Hebdo: Levenslange celstraffen geëist

De aanslag tegen Charlie Hebdo vond plaats op 7 januari 2015. De broers Saïd en Chérif Kouachi vermoordden twaalf personen, onder wie de bekende tekenaars Cabu en Wolinski, en sloegen op de vlucht. De dag erna doodde Amédy Coulibaly een politieagente in Montrouge, in de buurt van Parijs. Nog een dag later schoot hij vier mannen dood, allen Joden, tijdens een gijzeling in de winkel Hyper Cacher in het oosten van Parijs.



De politie schakelde Coulibaly ter plaatse uit. De broers-Kouachi werden door de politie neergeschoten in een drukkerij in Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), waar ze zich verscholen hadden.



Tijdens het proces, dat drie en een halve maand geleden van start ging, moesten veertien verdachten zich verantwoorden voor hun aandeel. Ze worden ervan verdacht in meer of mindere mate logistieke hulp geboden te hebben aan de broers Kouachi en aan Coulibaly.



Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist voor de Frans-Turkse hoofdverdachte Ali Riza Polat, wegens medeplichtigheid aan terreurfeiten. Hij wordt ervan verdacht een centrale rol te hebben gespeeld bij de voorbereidingen van de aanslagen. Hij zou het terroristische trio ook van wapens hebben voorzien.