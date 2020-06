Uitslag parlementsverkiezingen Suriname bindend verklaard

VIDEO Afschuw in Nieuw-Zee­land na uitzonder­lij­ke moord op politie­agent, twee arresta­ties

14:18 In Nieuw-Zeeland is vandaag voor het eerst in elf jaar een politieagent door een misdrijf om het leven gekomen. Hij werd tijdens een achtervolging in Auckland doodgeschoten. De politie heeft twee verdachten in een woning aangehouden. Hier is mogelijk ook het gebruikte vuurwapen aangetroffen.