Uitgezette bendebaas die illegaal terugkeerde naar Duitsland mag opnieuw worden gedeporteerd

Ibrahim ‘Ibo’ Miri werd in juli uitgezet naar Libanon maar was in oktober alweer terug dankzij hulp van mensensmokkelaars en vroeg meteen asiel aan. Die aanvraag werd woensdag afgewezen door de Duitse IND. Daartegen diende de Duitse Libanees een spoedbezwaar in, dat de administratieve rechtbank in Bremen vanmiddag afwees. Ze besliste ook dat niets de uitzetting nog in de weg staat en dat de veertiger per direct mag worden gedeporteerd naar zijn vaderland. Miri beweert dat hij in Libanon wordt bedreigd door terreurorganisatie Hezbollah en gevaar loopt vanwege een bloedwraakconflict van zijn familie maar volgens de Duitse IND kon hij die asielgronden niet aannemelijk maken.