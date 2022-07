Uitgehongerde ijsbeer met tong vast in blik ‘vraagt’ mensen te helpen

Op videobeelden is te zien hoe het 2-jarige ijsberenjong haar kop door de spijlen van een houten terras steekt. De man die filmt mag haar neus aanraken en aan het blik gecondenseerde melk trekken. Maar het lukt de man niet het ijzer van de tong van de vrouwtjesbeer - later Monetosjka genoemd - los te krijgen.

Dat was op woensdag in Dikson een havenplaatsje in het noorden van Rusland. Het dier ging ook andere huizen af, maar geen van de ruim 650 inwoners van Dikson wist het dier te helpen en dus sloeg men alarm.

Dierentuin

Vijftig kilo vis

Na de hulp werd het berenjong per helikopter naar een afgelegen plek op zo'n vijftig kilometer van Dikson gebracht. Daar is ze op de toendra neergelegd, met vijftig kilo aan vis om haar heen uitgestrooid op de grond. Vervolgens werd de ijsbeer weer bijgebracht.

Alsjinetski verwacht dat de ijsbeer er weer bovenop komt. De specialisten van de dierentuin van Moskou zullen nog enige tijd in de buurt blijven om het herstel van het dier in de gaten te houden.

Hongerige ijsberen

Een team Canadese en Amerikaanse wetenschappers waarschuwde deze week volgens persbureau Reuters in een rapport dat hongerige ijsberen zich steeds meer in de bewoonde wereld begeven. Door de opwarming van de aarde smelt steeds meer van hun leefgebied en dus trekken de dieren naar het vasteland. Op vuilnisbelten of bij vuilnisbakken proberen ze hun honger te stillen. Dat gebeurt onder meer in Rusland, Canada en Alaska. Het menselijk afval kan ook een bedreiging vormen voor de dieren, zo bleek wel in het geval van ijsbeer Monetosjka