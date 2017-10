Uit handen taliban bevrijde vader: Ze vermoordden mijn dochtertje en verkrachtten mijn vrouw

Boyle zei ook dat de taliban, die hij aanduidde met hun officiële naam, het Islamitisch Emiraat van Afghanistan, vorig jaar een onderzoek hebben ingesteld en hebben geconstateerd dat de misdaden tegen zijn gezin inderdaad zijn gepleegd door Haqqani-leden. Hij riep hen op de daders te straffen. ,,Als God dat wil, komt deze reeks stommiteiten op het graf van het Haqqani-netwerk te staan.”



Over de ontvoering en de reden waarom het koppel in 2012 naar de afgelegen gebieden van Afghanistan was getrokken, bestaat veel onduidelijkheid. In Afghanistan wilde hij naar eigen zeggen ,,de burgers helpen in de meest afgelegen talibangebieden, waar geen enkele ngo, ontwikkelingswerker of regering komt.”



Boyle was ooit getrouwd met de zus van een Canadese islamistische strijder die tien jaar gevangen heeft gezeten in Guantanamo nadat hij door het Amerikaanse leger gevangen was genomen in Afghanistan. Ook de Verenigde Staten plaatsen vraagtekens bij Boyles verleden, maar zeggen dat hem niets ten laste wordt gelegd.