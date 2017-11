Twitterpresident Trump: een jaar in tweets

Verdachte moord Nederlanders Dominicaanse Republiek aangehouden

12:19 Op het Colombiaanse vliegveld van Medellín is een verdachte aangehouden die onder meer werd gezocht voor betrokkenheid bij de moord op twee Nederlanders in de Dominicaanse Republiek. Hun lichamen werden in juni in het oosten van dat land gevonden in een kuil op een suikerrietplantage.