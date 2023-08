Twintiger schiet drie mensen dood in supermarkt in Amerikaanse Jacksonville: ‘Hij had het op bepaalde groep mensen gemunt’

Bij een schietpartij in een supermarkt in het Amerikaanse Jacksonville, in de staat Florida, zijn drie mensen om het leven gekomen. De jonge schutter haatte zwarte mensen en had racistische motieven, meldt de sheriff van Jacksonville. Hij beroofde zichzelf daarna van het leven.

De dader, een jonge witte twintiger volgens de sheriff van Jacksonville, stapte een discountsuper binnen gehuld in een tactisch vest en gewapend met een geweer en pistool en begon klanten onder vuur te nemen. Op een van de wapens had hij een hakenkruis getekend.

,,Hij had het specifiek op een bepaalde groep mensen gemunt, met name zwarte mensen. Die wilde hij vermoorden, dat is heel duidelijk”, zei de sheriff tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn twee mannen en één vrouw.

Sheriff T.K. Waters zei dat de witte schutter specifiek om zich heen had geschoten in een een voornamelijk zwarte buurt. Kort voor de schietpartij zou de familie van de dader volgens de autoriteiten een racistisch manifest van zijn hand hebben aangetroffen. Daarin zette hij zijn “afschuwelijke ideologie van haat” uiteen, aldus de sheriff.

Op auto's geschoten

Waters meldt verder dat er geen aanwijzingen zijn dat de schutter, die zichzelf van het leven beroofde voordat hij kon worden gearresteerd, zijn daad beging namens een organisatie of groepering. Volgens lokale media zou de verdachte op auto’s hebben geschoten en barricadeerde hij zichzelf daarna in een Dollar General-winkel, waar hij ook slachtoffers maakte. De politie zette daarop een SWAT-team in.

Studenten van de nabijgelegen Edward Waters University worden in hun slaapzalen vastgehouden, aldus de school in een verklaring. De universiteit bedient voornamelijk zwarte studenten. Er wordt aangenomen dat er geen studenten of docenten bij betrokken zijn, aldus de school.

Schietpartijen

In de Verenigde Staten vonden volgens non-profitorganisatie Gun Violence Archive dit jaar al minstens 471 schietpartijen plaats waarbij minstens vier doden of gewonden vielen, de schutter niet meegerekend. De schietpartij vond op de dag af precies vijf jaar na een schietpartij tijdens een videogametoernooi in de stad plaats. Een schutter opende toen het vuur en doodde twee mensen voordat hij zichzelf van het leven beroofde.

De VS beschikken over meer individuele wapens dan inwoners, vooral dankzij het gemak waarmee Amerikanen er toegang toe hebben. Eén op drie volwassenen bezit er minstens één wapen en bijna één op de twee volwassenen woont in een huishouden waar er minstens één aanwezig is.

Volledig scherm Op het semi-automatische geweer van de schutter stonden hakenkruizen. © via REUTERS