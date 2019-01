Twintig Nederlanders ingesneeuwd in Oostenrijks skichalet: ‘wel spannend’

In een chalet aan de rand van het populaire skigebied Saalbach-Hinterglemm raakten twintig Nederlanders afgelopen weekend ingesneeuwd. Dat was wel even spannend, vertelt de Nederlandse eigenaar. Inmiddels is de weg weer open.

,,Onze gasten stonden zaterdagmorgen op het punt te vertrekken, toen het dal werd afgesloten vanwege een dreigende lawine’’, zegt de Nederlandse eigenaar Joost Smit. ,,We hadden de bedden al afgehaald. Die hebben we weer opgemaakt. Gasten belden hun werk en de school van hun kinderen dat ze maandag, en misschien wel langer, niet konden komen. Tickets moesten worden omgeboekt.’’

Lees ook Oostenrijk ontruimt volledig skigebied, vijf doden door lawines Lees meer

De ingesneeuwde groep, onder wie een aantal skileraren die in de Kerstvakantie les hadden gegeven, had geen idee hoe lang de situatie zou duren. ,,Dat was wel spannend. Maar de sfeer was goed. Iedereen vond het wel bijzonder om dit mee te maken. We hebben hapjes en drankjes op de bar gezet en gekookt met het eten dat nog over was.’’

Springstof

Zondagmiddag hoorden ze een helikopter overvliegen. ,,Een goed teken, want die kan springstof werpen om de lawine op te wekken. Even laten later hoorden we een paar harde klappen: de lawine. Daarna was de weg weer vrij.’’

De laatste gasten zijn vanochtend naar Nederland vertrokken. Voor de kinderen van Smit en zijn vrouw Maaike was het spannend of ze naar school in Saalfelden konden. Met de slee moesten Floortje (11) en Luuk (10) de weg af naar de bushalte. ,,Met wat vertraging kwam de bus gelukkig uiteindelijk wel. Vier kinderen uit de klas waren er niet, hun weg was nog afgesloten.’’

In grote delen van Oostenrijk is in het afgelopen weekend 2 meter sneeuw gevallen. Tientallen plaatsen, zowel dorpen als wintersportcentra, zijn van de buitenwereld afgesneden. Duizenden mensen raakten ingesloten door sneeuw. Voorlopig ziet het er er niet naar uit dat het minder hard gaat sneeuwen in de Alpen.

Een stevige vuurdoop voor de Nederlandse eigenaren, die in juli naar Oostenrijk zijn verhuisd en hun chalet net voor de Kerstvakantie hebben geopend. Maar ze zien één groot voordeel. ,,We hebben in elk geval genoeg sneeuw voor de hele winter. Ons chalet ligt op 850 meter hoogte aan een dalafdaling zonder sneeuwkanonnen. We kijken nu al tegen een wal van 1,5 meter sneeuw aan. Daar komen we de winter wel mee door.’’

Volledig scherm Sportchalet Viehhofen © Maaike van der Valk

Volledig scherm De parkeerplaats van Sportchalet Viehhofen © Maaike van der Valk

Volledig scherm Dochter Floor van de Nederlandse eigenaren © Maaike van der Valk