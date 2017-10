Twintig brandweermannen ingesloten door enorme bosbranden Italië

Vicepremier Australië moet het parlement uit

7:33 Het hooggerechtshof in Australië heeft vandaag besloten dat vicepremier Barnaby Joyce niet gerechtigd is om in het parlement te zitten omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Deze uitspraak zorgt ervoor dat de regering van premier Malcolm Turnbull de meerderheid in het parlement kwijt is.