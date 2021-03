Tweeëntwintig jongeren vrijwillig opgesloten in Italiaanse parochie

Tweeëntwintig jongeren in de Noord-Italiaanse stad Varese zitten al drie weken opgesloten in de plaatselijke parochie. Vrijwillig. In plaats van eenzaam op de eigen kamer thuisonderwijs te volgen besloten de jongeren begin maart samen met pastoor Gabriele Colombo een sociale bubbel te vormen .

Het idee kwam van basketbalfan Leonardo. „Don Gabriele, waarom doen we niet net als in de NBA?” Honderden spelers uit de Amerikaanse basketbalcompetitie zaten het afgelopen seizoen bij elkaar in het Walt Disney World Resort, zonder contact met de buitenwereld. Ze leefden, speelden en aten samen. En dat is wat die 22 jongeren tussen de 16 en 18 jaar in Varese, helemaal in het noorden van Italië, ook graag wilden.

Het leek Don Gabriele een goed idee en volgens de regels van de Covid-decreten van de Italiaanse overheid bleek het ook gewoon te kunnen. „We kregen snel groen licht van de prefect.” Alle 22 even testen en dan relatief vrij zijn; geen mondkapjes, geen afstand, gewoon je gang gaan zonder na te hoeven denken. De enige restrictie, je mag er niet uit. „Dat is relatief”, vertelt Don Gabriele aan de telefoon. „We zitten hier in lockdown en dus mochten we sowieso niet naar buiten. Eigenlijk zijn we hier binnen vrijer dan buiten.”

De jongeren zitten al ruim twee weken in het oratorium van de Zalige Samuele Marzorati-gemeenschap, een groot complex met 25 slaapplaatsen, voetbalveld en een basketbalveld midden in het centrum van Varese. Het ontbreekt de jongeren aan niks, zegt Don Gabriele. „We beginnen de dag met een gebed, daarna volgen alle jongeren onderwijs op afstand. Na schooltijd lunch en huiswerk.”

Het middagmaal wordt bereid door een kok. „We hebben geen fysiek contact met hem, hij zet het eten voor ons klaar en gaat weer weg”, zeggen ze, maar ’s avonds koken de jongeren zelf. Verder sporten ze, maken ze muziek en hebben ze vooral veel lol met elkaar. „De sfeer is erg goed, harmonieus,” vertelt de jonge priester. Het oorspronkelijke plan was om twee weken in de bubbel te blijven, maar het is blijkbaar zo gezellig dat ze er een weekje aan vast hebben geplakt. „Dat is in goed overleg met de ouders gegaan,” benadrukt Don Gabriele. „Het is geen opvangkamp voor weggelopen kinderen.”

