Tweede verdachte van fatale steekpartijen Canada overleden na arrestatie

De politie liet vlak na de arrestatie weten dat het gevaar voor de gemeenschap in de provincie Saskatchewan met de arrestatie was geweken. Over het motief van de mannen zijn nog geen mededelingen gedaan. Zes van de tien doden hebben dezelfde achternaam, liet de Canadese politie woensdag weten. Of zij familieleden zijn is niet bekend. De slachtoffers zijn tussen de 23 en 78 jaar oud. Of er over het motief nog duidelijkheid gaat komen nu beide verdachten niet meer in leven zijn, is onduidelijk.