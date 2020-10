Tweede mogelijke handlanger moslimextremist Nice gearresteerd

De Franse politie heeft een tweede mogelijke handlanger gearresteerd van de moslimextremist die donderdag een aanslag pleegde op een kerk in Nice, waarbij drie mensen om het leven kwamen. De gearresteerde persoon (35) stond in contact met de dader, die door de politie werd neergeschoten en nog leeft.

Donderdagavond was al een 47-jarige man aangehouden. Ook hij zou op de dag voor de aanslag samen zijn geweest met de 21-jarige moslimextremist die als migrant uit Tunesië in Frankrijk belandde. Brahim A. werd in Tunesië al eens gearresteerd voor het gebruik van geweld. Volgens justitie in het Noord-Afrikaanse land gebeurde dat in 2016. A. gebruikte bij dat incident een mes, net als bij de aanslag in Nice. Hij stond in zijn vaderland niet op een lijst met mogelijke extremisten.

A. woonde voor zijn vertrek op 14 september richting Frankrijk in de havenstad Sfax, zo’n 130 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa en daarom in trek bij Tunesiërs die de gevaarlijke oversteek naar Europa willen maken. Volgens de Franse anti-terrorismebestrijder Ricard is inmiddels duidelijk dat de verdachte op 20 september op Lampedusa aankwam en vervolgens doorreisde naar Bari in Zuid-Italië, waar hij op 9 oktober aankwam. Het is onduidelijk sinds wanneer hij in Nice is.

Frankrijk gaat gebukt onder een reeks islamitische aanslagen. Onlangs werd een leraar onthoofd omdat hij spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.