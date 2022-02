Tweede lichaam op brandende veerboot bij Corfu ontdekt

Turkse zakenman en weldoener Kavala blijft langer vastzitten: zeker tot 21 maart in cel

De Turkse zakenman Osman Kavala blijft vastzitten, heeft een Turkse rechtbank besloten. Kavala werd in 2020 vrijgesproken van deelname aan protesten in 2013, maar direct erna beschuldigd van betrokkenheid bij de couppoging in 2016. Daardoor kwam hij direct weer vast te zitten.

21 februari