Tweede grootste koraalrif ter wereld lokaal uit de gevarenzone

Het tweede grootste koraalrif van de wereld is uit de gevarenzone. Unesco heeft het Belize Barrier Reef geschrapt van de gevarenlijst. Hoewel dat op zich goed nieuws is, wil het volgens deskundigen nog niet zeggen dat de slingers al definitief aan het plafond kunnen.

Volgens ecoloog Erik Meesters van de Universiteit van Wageningen dekt 'uit de gevarenzone' niet helemaal de lading. ,,Het is een beetje misleidend, want ze zijn van de lijst gehaald, maar ze liggen natuurlijk niet ineens op een andere planeet. Ze staan nog steeds onder de invloed van klimaatverandering en andere bedreigingen.''

Het rif is van de lijst door enkele maatregelen van de regering. ,,Daardoor is het rif beter beschermd tegen lokale bedreigingen zoals olieboringen, bebouwing aan de kustzone en het kappen van de mangrovebossen,'' stelt Meesters. ,,Je ziet een ontwikkeling dat we, ook in Nederland, een beetje meegaan met de natuur en die natuur ook op een positieve manier gebruiken.''



Toerisme

Volgens Meesters begin het besef te komen dat bescherming van de natuur ook in je voordeel kan werken. Zo levert het rif in Belize veel inkomsten op. ,,Dan moet je denken aan voedsel voor de bevolking, maar ook het toerisme. In Belize wordt dat laatste geschat op 30 tot 40 miljoen aan inkomsten. Voor zo'n land is dat heel veel.''

Meesters is voorzichtig optimistisch over het rif. ,,Ze hebben in Belize allerlei maatregelen genomen en het lijkt alsof het rif echt wel langzaam iets aan het verbeteren is. Die dingen gaan niet supersnel, maar het gaat daar niet verder achteruit en dat is op zich goed nieuws.''

Volledig scherm Snorkeltoerist © AFP