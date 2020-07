Tweede golf? Het coronavirus heeft nog niet eens een inzinking gehad

Waar is de brand?

Waar niet, kun je bijna zeggen. Ja, in Nederland, daar hebben we het coronavirus er op dit moment redelijk goed onder, met nog geen honderd nieuwe patiënten per dag. Maar wereldwijd blijft het aantal besmettingen verder stijgen - al moet hierbij worden aangetekend dat ook het aantal mensen dat getest wordt, is toegenomen. Eind vorige week meldde wereldgezondheidsorganisatie WHO met 212.000 infecties een weinig bejubeld dagrecord. Het dagelijks aantal doden blijft rond de 5000 cirkelen.

Ondanks alle lockdowns, mondkapjes en pogingen om patiënten in quarantaine te plaatsen, breidt het virus zich dus nog steeds uit. De Verenigde Staten en Brazilië, twee landen die corona maar niet onder controle krijgen, zorgen al weken voor de meeste nieuwe besmettingen. Maar ook in India en Mexico stijgt het aantal nieuwe patiënten hard. En in Irak, en in Zuid-Afrika.

Dan zijn er nog de landen die Covid-19 aanvankelijk goed bestreden, maar na versoepeling van het beleid nu toch weer opnieuw in de aanval moeten. In Spanje zijn twee regio’s in Catalonië en Galicië aan een tweede lockdown begonnen omdat het aantal besmettingen er steeg. Israël zit weer in de rats nadat er vrijdag binnen 24 uur meer dan duizend patiënten bij kwamen. En Servië riep onder meer in de hoofdstad Belgrado de noodtoestand uit omdat het aantal besmettingen er weer hard oplaaide. Toeristen uit Servië worden nu eventjes geweerd door Griekenland. Omliggende Balkanlanden als Kroatië maken zich ook zorgen over de gevolgen van de Servische opleving voor hun toeristische sector.

Volledig scherm Servische soldaten bouwen in een stadion in Belgrado een noodhospitaal. © AFP

Wat zegt dit over het virus?

Dat Covid-19 weinig interesse lijkt te hebben in een zomerslaap. Je kunt discussiëren over de vraag of overheidsmaatregelen om het virus in te dammen precies de juiste zijn, en of het aantal besmettingen dat je er mee voorkomt opweegt tegen de economische schade, of het verlies aan sociaal contact. Maar de nieuwe brandhaarden tonen aan dat het virus bepaald niet op zijn retour is. En dat het overal kan terugkeren als maatregelen weer worden versoepeld.

In Servië werd een voetbalwedstrijd gespeeld in een vol stadion, gingen de parlementsverkiezingen door en kon Novak Djokovic tijdens een tennistoernooi met een aantal andere toptennissers voluit feesten in een hoofdstedelijke nachtclub.

Israël moest weer terugkomen op het toestaan van grotere groepen mensen bij bijeenkomsten (maximaal 250) en zoekt nu naar nieuwe manieren om het virus onder controle te krijgen zonder de economie te schaden.

Landen met presidenten die nooit een groot voorstander waren van heel strenge maatregelen, zoals Brazilië en de VS, moeten toezien hoe corona slachtoffers blijft maken. Sterker nog, hoe het aantal nieuwe patiënten per dag blijft stijgen. Groepsimmuniteit - wat wil zeggen dat zoveel mensen het virus hebben gehad dat de verspreiding automatisch vertraagt - is ook in die landen nog ver weg.

En ook een vaccin is nog niet met zekerheid in zicht, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump goede hoop heeft dat dat er eind dit jaar nog is. December is hoe dan ook nog ver weg.

Volledig scherm File bij een teststraat in de Amerikaanse staat Florida. © AP

Kunnen we spreken van een tweede golf?

Veel virologen vinden dat geen juiste term. Om te beginnen is een tweede golf geen officiële wetenschappelijke benaming. Vaak wordt het stempel wel geplakt op de Spaanse griep uit 1918: toen was de najaarsgolf veel verwoestender dan die in het voorjaar.

Maar het huidige coronavirus? Dat heeft wereldwijd nog helemaal geen inzinking gehad. Wie naar het dagelijkse aantal besmettingen sinds begin dit jaar kijkt, ziet een vrij stabiele stijging, nog altijd, weer met de aantekening dat ook het aantal geteste personen is gestegen. Hoe het ook zij: op wereldschaal zijn we nog aan de eerste golf bezig.

Landen die opnieuw in de beugels moeten, zoals Israël en Servië, vechten dus niet tegen een enorme tweede golf. Ze hebben met de eerste lockdown de eerste golf geremd, en diezelfde virusgolf wint nu weer aan kracht, zou je kunnen zeggen.

Sommige wetenschappers vergelijken de huidige situatie dan ook liever met een smeulende bosbrand. Op sommige plekken woedt de brand nog hevig. Op andere plaatsen lijkt hij te zijn geblust, tot hij weer zuurstof krijgt en oplaait. Gaan mensen massaal staan zingen en schreeuwen in een volle discotheek, laat je ongecontroleerd buitenlandse toeristen toe of steken collega’s van een slachterij elkaar aan, dan heb je weer nieuwe brandhaarden, maar het is niet meteen die grote tweede golf.

En toch, in Nederland en de rest van West-Europa vrezen veel deskundigen in het najaar wel voor iets dat in elk geval op zo'n tweede golf lijkt. Het zou kunnen dat het virus deze zomer grotendeels wegblijft, bijvoorbeeld omdat we veel buiten zijn, waar de besmettingskans veel kleiner is.

Maar hoe is dat straks als het weer herfst wordt en we gezellig bij de verwarming samenklitten? Misschien komt-ie dan toch, die tweede golf. Welke naam je het beestje ook geeft: het is er een die je het liefst definitief de deur zou wijzen.

