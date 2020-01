Tweede dode gevonden na zware explosie in chemiefabriek Catalonië

Zo'n dertig brandweerlieden hebben de hele nacht doorgewerkt om de vlammen het hoofd te bieden. Brandweerchef Albert Ventosa liet vanochtend weten dat de brand onder controle is en dat het gevaar geweken is. Het vermoeden bestaat echter dat bij de explosie chemische stoffen zijn vrijgekomen.



De autoriteiten van Catalonië onderzoeken de oorzaak van de explosie, die wordt aangemerkt als een ‘chemisch ongeval’. Op videobeelden was de brand bij de fabriek te zien. Hoewel in de lucht geen chemicaliën werden gemeten, werden omwonenden toch geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.



De explosie vond plaats bij het bedrijf Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE), naar verluidt het enige bedrijf dat in Spanje ethyleenoxide produceert. Dat is een bepaald soort gas dat kanker kan veroorzaken. Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van 140.000 ton per jaar.