Twee vermeende leden Audi-bende voor Duitse rechter wegens minstens 10 plofkraken

Voor de rechtbank in het Duitse Mainz begint vandaag de inhoudelijke behandeling van een indrukwekkende plofkraakzaak tegen twee Nederlanders. Ze zouden tussen juni en oktober vorig jaar in drie Duitse deelstaten maar liefst tien geldautomaten hebben opgeblazen, met bijna een miljoen euro aan buit.

De inmiddels 27- en 31-jarige verdachten reden telkens vanuit Nederland naar Duitsland en sloegen zeven keer toe in Rijnland-Palts, twee keer in Noordrijn-Westfalen en eenmaal in Nedersaksen. Ze braken de geldautomaten open met een koevoet, plaatsten er explosieven in en brachten die vervolgens op afstand tot ontploffing met een ontstekingskabel, zo luidt het in de aanklacht. In drie gevallen zou het bij een poging zijn gebleven. De materiële schade bedroeg 1,84 miljoen euro.

Het duo werd op 31 oktober gearresteerd na een mislukte plofkraak in Arnsberg in het Sauerland (Noordrijn-Westfalen). De mannen zouden behoren tot een Nederlandse dadergroep waartegen de deelstaatrecherche medio juni een onderzoek had geopend, maakte het Openbaar Ministerie destijds bekend.

Audi-bende

De meeste verdachten die vanuit Nederland naar Duitsland reizen om geldautomaten op te blazen, komen uit de regio Utrecht/Amsterdam en hebben vaak een Marokkaanse migratieachtergrond. Ze handelen in de vorm van een crimineel netwerk waarvan de leden opereren in wisselende samenstelling en met wisselende taken. ‘Vaste dadergroeperingen met een hiërarchische structuur en gericht op lange termijn zijn de uitzondering’, schrijft de Duitse federale recherche (BKA ) in haar jaarverslag over 2020.

De zogenoemde Audi-bende wordt verantwoordelijk gehouden voor veel plofkraken in Duitsland. De naam van dit criminele netwerk verwijst naar de meestal gestolen wagens van dit type, waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. De ongeveer vierhonderd leden zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n driehonderd plofkraken hebben gepleegd.

Het aantal plofkraken in Duitsland steeg vorig jaar flink. Met 414 gevallen waren het er maar liefst 65 meer dan in 2019 (toename van 18,6 procent). De plofkrakers maakten ook meer buit: zo’n 17,1 miljoen euro, tegenover 15,2 miljoen euro in het jaar ervoor. Het aantal kraken waarbij de daders explosieven gebruikten in plaats van de geldautomaten op te blazen door er gas in te laten lopen, steeg spectaculair met maar liefst 516,7 procent. Dat is volgens de federale recherche ‘hoogstwaarschijnlijk’ toe te schrijven aan preventiemaatregelen van de exploitanten van de geldautomaten (bijvoorbeeld gasneutralisatiesystemen) en meer preventieve maatregelen in Nederland. ‘Vooral de nachtafsluiting of de technische sluiting van geldautomaten in Nederland heeft waarschijnlijk geleid tot een verplaatsingseffect naar Duitsland’, klinkt het.

Explosieven

Uit Nederland afkomstige plofkrakers gebruiken vaker explosieven dan andere dadergroeperingen. Nederlanders zijn met 50,1 procent in de meerderheid bij de plofkraakverdachten. Maar liefst 71,4 procent van hen wordt aangemerkt als ‘rondtrekkende dader’. Van de 168 gearresteerde verdachten kwamen de meeste (111) uit Nederland. Dat waren er bijna dubbel zoveel als in 2019 (68). Ook dat is volgens de federale recherche waarschijnlijk toe te schrijven aan het verplaatsingseffect. Daarnaast kwamen rondtrekkende verdachten uit Roemenië (4), Polen (2), België, Spanje en Hongarije (elk 1).

De meeste plofkraken in 2020 vonden plaats in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen (176). De laatste vijf jaar werden in deze deelstaat maar liefst 634 geldautomaten opgeblazen, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen maakten daarbij ruim 30 miljoen euro buit, bleek in augustus uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat.

