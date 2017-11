Twee verdachten opgepakt na moord op Nederlander op Bali

Nederlander (64) in Zambia vertrapt door olifant bij reddingspoging

17:01 Een 64-jarige Nederlander is gister aan het einde van de middag om het leven gekomen, nadat hij werd vertrapt door een olifant in de buurt van zijn lodge in een wildpark in Zambia. Hij probeerde een 57-jarige Belgische vrouw die al ruim zestien jaar in het land woont te redden. Ook zij overleed.