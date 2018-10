Twee Venezolanen omgekomen tijdens vluchtpoging naar Aruba

De Arubaanse minister van Justitie Andy Bikker heeft in een verklaring gezegd dat het vluchtelingen waren die de armoede in Venezuela wilden ontvluchten. Bijna dagelijks proberen Venezolanen met gammele bootjes Aruba en Curaçao te bereiken, op de vlucht voor het grote gebrek aan voedsel en medicijnen.

Door de grote financiële crisis verdienen de mensen in het Zuid-Amerikaanse land amper nog geld, en het geld wat er nog is, is niets meer waard. Aruba ligt enkele tientallen kilometers uit de kust van Venezuela.