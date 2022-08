Twee ton beloning voor gouden tip over milieuramp in Pools-Duitse grensrivier

De Poolse politie heeft vandaag een beloning van omgerekend 210.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de veroorzaker(s) van de ernstige vervuiling in de Oder-rivier in het Pools-Duitse grensgebied.

,,De korpschef van de politie heeft vandaag een beloning van een miljoen zloty uitgeloofd om de daders van deze milieuramp te helpen opsporen”, zei onderminister van Binnenlandse Zaken Maciej Wasik tijdens een persconferentie in Gorzow Wielkopolski (west), hoofdplaats in de regio waar de Oder doorheen stroomt. Het Openbaar Ministerie is al een onderzoek gestart.

De nationalistisch-populistische regering van Polen ligt al enkele dagen onder vuur, zowel in Polen als in buurland Duitsland, omdat ze niet eerder heeft gereageerd op wat de Duitse Milieu-minister Steffi Lemke gisteren een ‘ecologische ramp’ noemde. De Poolse premier Mateusz Morawiecki gaf vandaag toe dat hij pas ‘op 9 of 10 augustus’ over de situatie was geïnformeerd terwijl de eerste signalen van de vervuiling eind juli al werden vastgesteld. ,,Het is duidelijk dat ik dit te laat heb vernomen. De betrokken diensten hadden me eerder moeten informeren”, zei hij tijdens de persconferentie.

De Poolse premier ontsloeg gisteren Przemyslaw Daca, hoofd van het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor waterbeheer, evenals hoofdinspecteur Michal Mistrzak van milieubescherming, die hij ervan beschuldigde ‘te traag’ te hebben gereageerd. Morawiecki erkende toen ook dat de omvang van de vervuiling ‘dusdanig groot is dat de Oder jaren nodig zal hebben om terug te keren naar haar natuurlijke staat’. De premier sluit verdere ontslagen niet uit. De oppositie, lokale autoriteiten en milieuorganisaties eisten het aftreden van politici, onder wie een staatssecretaris die mensen donderdag nog steeds aanmoedigde te gaan zwemmen in de Oder.

Hoog zoutgehalte

Volgens de Poolse minister van Klimaat, Anna Moskwa, zijn de uitslagen van zowel Poolse als Duitse analyses van het rivierwater identiek. In tegenstelling tot eerdere berichten is volgens haar geen kwik gevonden. ,,De analyses die aan beide zijden van de grens zijn uitgevoerd, laten een hoog zoutgehalte zien”, zei ze, daarmee aangevend dat er nog andere analyses worden uitgevoerd.

De vervuiling veroorzaakt een massale vissterfte. Honderden vrijwilligers helpen vandaag in het oosten van de aan Polen grenzende Duitse deelstaat Brandenburg met het verzamelen van de duizenden dode vissen. De opruimactie strekt zich uit over een oeverlengte van zo’n 80 kilometer. De verwachting is dat dit enkele tonnen aan dode vis oplevert. De vuilniszakken worden op enkele locaties verzameld en dan naar containers gebracht. Die worden naar verwachting maandag afgevoerd.

Volledig scherm © Reuters

Chemisch ongeluk

Het ministerie van Milieu in de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren gaat ervan uit dat ook het Stettiner-Haf, een lagune bij de Oder-monding aan de Oostzee zo’n 100 kilometer noordelijker, de gevolgen van de vervuiling zal ondervinden. Afhankelijk van de windrichting en stroming worden vanavond al de eerste ladingen dode vissen verwacht.

Volgens deelstaatminister van Milieu Till Backhaus worden maandag de laboratoriumuitslagen van wateranalyses verwacht. Hij uitte vandaag scherpe kritiek op de federale regering en beschuldigde de federale Milieu-minister Steffi Lemke van passiviteit. Er zijn volgens hem ‘ernstige aanwijzingen dat in Polen een chemisch ongeluk heeft plaatsgevonden’ maar de betrokken Duitse deelstaten zijn daar door Berlijn ‘helemaal niet op voorbereid’.

Het federale ministerie van Milieu maakte bekend dat er gisteren een nauwe uitwisseling van informatie met Polen was overeengekomen.

De ruim 800 kilometer lange Oder stroomt vanuit Tsjechië door Polen en vormt in het uiterste westen een natuurlijke grens met Duitsland. De rivier geldt al jaren als relatief schoon en huisvest zo’n 40 vissoorten.