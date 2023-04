Twee tieners en volwassene opgepakt voor dodelijke schietpartij tijdens ‘sweet sixteen’ in Alabama

Burgers ondervra­gen minister Hoekstra over Oekraïne-be­leid: ‘Denk ook aan mijn kinderen en kleinkinde­ren’

Een stuk of dertig geselecteerde burgers konden minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vandaag aanspreken op het Oekraïne-beleid. Wat bleek? De meningen in het land kwamen in grote lijnen overeen met die van de bewindsman.