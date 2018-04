Één Nederlander in kritieke toestand na aanslag in Münster

Gisteren werd al bekend dat een Nederlandse vrouw gewond is geraakt door de aanslag. Ook zij was naar het ziekenhuis gebracht, maar haar verwondingen waren niet levensbedreigend. De verwondingen van het tweede Nederlandse slachtoffer, een man, wel. ,,We staan in nauw contact met de familie van de slachtoffers", aldus het ministerie.



Een 48-jarige man uit Münster reed gisteren met een kampeerbusje een populair terras op waardoor twee mensen omkwamen. De twee slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit de regio Lueneburg in Nedersaksen en een man van 65 uit de regio Borken in Noordrijn-Westfalen.



Bij de aanslag raakten circa dertig mensen zwaargewond. Volgens Duitse media is de dader een industrieel-ontwerper die niet bekend stond als extremist. Hij beroofde zichzelf na zijn daad van het leven. Wat zijn motief was blijft onduidelijk. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat het gaat om terrorisme.



De man kampte al langere tijd met psychische problemen en zou enkele zelfmoordpogingen hebben gedaan. Hij was de politie al eerder opgevallen door agressief gedrag en vernielingen. Hij kwam oorspronkelijk uit Sauerland en leidde in Münster een teruggetrokken bestaan. Hij woonde op enkele kilometers van het terras. In zijn woning ontdekte de politie onder andere een onklaar gemaakt AK-47 machinepistool.



De aanslag is het werk van een enkele dader. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen bij het incident betrokken waren. Dat heeft de politie vandaag verklaard.