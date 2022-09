Twee mensen omgekomen bij bosbrand in Californië

In de staat aan de Westkust van de VS, waar op dit moment ook een Nederlandse delegatie met koningin Máxima op werkbezoek is, staan verschillende gebieden in brand. Na een bijna regenloze zomer zijn veel gebieden in Californië erg droog en makkelijk ontvlambaar. Bovendien heerst er al dagen extreme hitte in het westen van de VS. In de hoofdstad van de staat, Sacramento, liep de temperatuur maandag op tot 45 graden Celsius, een record volgens het Amerikaanse weerbureau.