‘Twee mannen op straat neergestoken in Manchester’

VIDEOIn de Engelse stad Manchester zouden twee mannen op straat zijn neergestoken. Politie en hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats delict. Ooggetuigen spreken van meerdere daders die ervandoor zijn gegaan. Er is nog niks bekend over de achtergrond van het incident, melden plaatselijke media.

Het steekincident vond omstreeks 13.50 uur plaats vlakbij een supermarktfiliaal in Piccadilly Gardens. Hulpverleners behandelden de twee slachtoffers ter plaatse. Een van hen is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat volgens de politie om een man die niet in levensgevaar verkeert.

Agenten losten enkele schoten op de daders in een poging hen te doen stoppen maar dat had niet het gewenste resultaat, vertelde een ooggetuige aan een verslaggever van een plaatselijke krant. Volgens de getuige was er ‘overduidelijk’ sprake van een gerichte aanval op de twee mannen.

Elders in het centrum van Manchester behandelen hulpverleners een gewonde man die mogelijk ook het slachtoffer was van een steekincident. Dat vond plaats bij een filiaal van warenhuisketen Debenhams. Het is volgens plaatselijke media nog niet bekend of er een verband bestaat tussen beide incidenten

Volledig scherm In oktober vorig jaar stak een man drie mensen neer in een winkelcentrum in de binnenstad van Manchester. De politie wist de dader buiten het Arndale Centre te arresteren. © AP

Terreurdaad

In oktober verwondde een 41-jarige messentrekker in het Arndale-winkelcentrum in de binnenstad van Manchester drie mensen. De politie beschouwde de dader daarna als terreurverdachte. Hij zou zoveel mogelijk slachtoffers hebben willen maken. ,,Gezien de locatie van de aanval en de aard ervan, leidt de antiterrorisme-eenheid het onderzoek.”

De aanval werd vergeleken met die van mei 2017. Toen kwamen 22 mensen om tijdens een concert van Ariane Grande. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf toen op in de Manchester Arena, niet ver van winkelcentrum Arndale. Het was in Groot-Brittannië de meest dodelijke aanslag in jaren. Ook 120 mensen raakten toen gewond.