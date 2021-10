Twee mannen dobberen 29 dagen op zee, overleven op sinaasappels, kokosnoten en regenwater

Livae Nanjikana en Junior Qoloni, bewoners van de Solomoneilanden in het westelijk deel van de Stille Oceaan, stapten op 3 september in een klein motorbootje. Ze waren van plan om van Mono-eiland naar het plaatsje Noro op New Georgia-eiland te varen, tweehonderd kilometer verderop. Een trip die ze al eerder hadden gemaakt, ‘dus dat moest goedkomen’, zei Nanjikana later tegen The Guardian.

Het liep anders dan verwacht: op de Solomonzee, die de eilandengroep scheidt van Papoea Nieuw Guinea, werden ze getroffen door een fikse storm. Door de hevige regenval en sterke wind konden ze zich niet langer oriënteren op de kustlijn. ,,Door het slechte weer ging het slecht, maar het werd pas echt eng toen ons GPS-systeem het begaf”, vertelde Nanjikana.

Quote Ik had geen idee wat er in de rest van de wereld gebeurde. Ik kijk ernaar uit om weer naar huis te gaan, maar dit was wel een fijne break van alles Livae Nanjikana

Regenwater

De mannen overleefden op zee op de sinaasappels die ze voor de trip hadden meegenomen en op kokosnoten die ze uit zee visten. Met een stuk doek vingen ze regenwater op om te kunnen drinken. Pas 29 dagen later, afgelopen zaterdag, konden ze gered worden door een visser. Ze bleken voor de kust van Papoea Nieuw Guinea te zijn aangekomen, zo'n vierhonderd kilometer van hun startpunt. ,,We hadden geen idee waar we naartoe dreven, maar dat we in een ander land terecht zouden komen hadden we niet verwacht.”

De mannen waren bij aankomst in zo'n slechte conditie, dat ze van hun bootje gedragen moesten worden. De lokale gezondheidskliniek heeft de twee onderzocht en ze zijn inmiddels weer wat aangesterkt. Een lokale man, Joe Kolealo, vangt hen tijdelijk op. Het ministerie van buitenlandse zaken van de Solomoneilanden heeft contact met de mannen om ervoor te zorgen dat ze binnenkort veilig naar huis kunnen.

Nanjikana zegt intussen dat hij ook positieve kanten aan het avontuur ziet, zoals de gedwongen pauze van al het nieuws over de coronapandemie. ,,Ik had geen idee wat er in de rest van de wereld gebeurde. Ik kijk ernaar uit om weer naar huis te gaan, maar dit was wel een fijne break van alles.”

