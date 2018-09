Twee Koreaanse rashonden als symbool van verzoening

De twee komen te wonen bij Moon en diens zwarte hond Tori. Moon adopteerde Tori in juli vorig jaar. Het is niet voor het eerst dat een Noord-Koreaanse alleenheerser zijn buren pungsan-honden stuurt. Zijn vader, Kim Jong-il, schonk de toenmalige Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung in 2000 ook twee van deze honden. Dat was na de eerste top van een Noord-Koreaanse leider en een president uit het zuiden. Sindsdien zijn er vier topontmoetingen geweest, een in 2007 en drie dit jaar (april, mei en september). Kim is uitgenodigd om eind dit jaar naar Seoul te komen.