Twee kinderen in Ohio om het leven gekomen door crash met gestolen politieauto

Brusselse politie schiet Fransman dood die op agenten inrijdt bij achtervol­ging

12:45 De politie in Brussel heeft vanochtend na een achtervolging een man doodgeschoten. De in 1990 geboren Fransman reed in op de politie, waarop een agent een schot loste. Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik en overleed in een ambulance op weg naar het ziekenhuis.