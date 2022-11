Twee gebouwen ingestort in centrum van Lille, Nederlandse toerist (35) sliep er pal naast

met videoIn het centrum van de Noord-Franse stad Lille (Rijsel) zijn vanochtend twee panden ingestort. Dat gebeurde voordat de winkels openden en vooralsnog lijken er geen slachtoffers te zijn gevallen. De 35-jarige Danielle Fictorie uit Utrecht sliep in een hotel dat aan een van de ingestorte gebouwen grenst. ,,Het was vanochtend één grote chaos.”

De appartementengebouwen stonden aan een straat vlakbij het Place du Théâtre, waar op een gemiddelde zaterdagochtend veel winkelend publiek loopt. Van de zes appartementen in de panden werden er vier bewoond. ,,Voor zover wij te horen hebben gekregen zijn er geen slachtoffers gevallen”, zegt Danielle, die met een vriendin een weekendje weg is. ,,Dat is het allerbelangrijkst. Natuurlijk schrik je ontzettend als je vanuit je hotelkamer naar buiten kijkt en je al die rotzooi op straat ziet liggen. Maar het gaat vooral om de slachtoffers.”

Voorafgaand de instorting voelde Danielle haar hotelkamer heen en weer bewegen. ,,Alles begon te trillen en toen klonk er een heel zwaar geluid. Eerst dacht ik aan een grote vrachtwagen die door de straat reed. Daarna aan een aardbeving en voor ik wist het zag ik een enorme stofwolk tot boven onze tweede verdieping opdoemen.”

Danielle trok als de wiederweerga haar kleren aan en stormde met haar vriendin naar buiten. ,,Je bent natuurlijk bang dat je eigen gebouw ook in elkaar dondert, dus we zijn snel naar buiten gegaan waar de politie al aanwezig was.” Danielle denkt niet dat ze nog terug kan naar haar hotel. ,,Dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Het is nog steeds ontruimd en er wordt onderzoek gedaan naar de stabiliteit van het pand. We zijn nu maar een stadswandeling gaan maken om van de schrik te bekomen.”

De panden waren in de nacht van vrijdag op zaterdag al ontruimd. ,,Een jonge man kwam om 03.00 uur thuis en realiseerde zich dat de muur verbogen was”, zei de burgemeester van Lille, Martine Aubry, tegen de krant Le Voix du Nord. De man waarschuwde daarop de hulpdiensten, die besloten het gebouw te ontruimen. De bewoners zijn opgevangen in een hotel of bij familie.

Over de precieze oorzaak van de instorting is nog niets meegedeeld. De buurt is afgesloten. De hulpdiensten zijn ter plekke.

