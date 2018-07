Twee doden op verkiezingsdag Mexico

Bij de verkiezingen in Mexico zijn zondag twee politici gedood, na wat al de bloedigste campagne ooit was in het land. Meer dan 140 politici werden in de aanloop naar de stembusgang vermoord.

In Acolihuia, in de staat Puebla, werd Fernando Herrera Silva van de regeringspartij PRI (Institutioneel Revolutionaire Partij) doodgeschoten, zo meldde de partij in een verklaring.

Eerder maakten de lokale autoriteiten bekend dat vlak voor het openen van de stembussen Flora Resendiz Gonzalez, een militante van de oppositiepartij PT (Partij van de Arbeid), was neergeschoten in Contepec, in de centrale staat Michoacán. Ze overleed later aan haar verwondingen.

Bloedigste campagne

De moorden zijn tekenend voor de stembusgang, waaraan de bloedigste campagne ooit in Mexico voorafging. Volgens Etellekt, het instituut dat gewelddaden tegen politici registreert, werden minstens 145 politici vermoord in de aanloop naar de verkiezingen van zondag.

Het toegenomen geweld tegen politici past binnen een bredere tendens in Mexico. Het afgelopen jaar was met net geen 30.000 moorden het dodelijkste in de jongste geschiedenis van het land. De arrestatie van veel sleutelfiguren uit het criminele milieu leidde tot een versplintering van de kartels, waardoor steeds hevigere territoriumstrijden worden gevoerd.