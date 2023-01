Twee doden en zeven gewonden bij steekpartij in trein Noord-Duitsland

De trein reed van Kiel naar Hamburg, maar is niet verder gereden dan het dorpje Brokstedt, waar de politie ingreep. De dader zou even daarvoor zijn begonnen met het aanvallen van medepassagiers. Van de zeven gewonden zouden er drie zwaar- en vier lichtgewond zijn, meldt Hamburger Abendblatt. Over het motief van de dader kan de politie nog geen uitspraken doen. Het station in Brokstedt is afgezet. Meerdere treinen zijn uitgevallen.

Dader zou uit Syrië komen

Volgens de krant Bild gaat het om een Syriër. Hij ligt onder bewaking in het ziekenhuis omdat hij bij zijn aanhouding verwondingen aan zijn handen heeft opgelopen. De krant schrijft dat hij een voorlopige verblijfsvergunning bij zich had, maar dat zijn leeftijd daarop onleesbaar was omdat het document onder het bloed zat. Een politiewoordvoerder zegt dat hij tussen de 20 en 30 jaar is.

Duitsland heeft de laatste jaren vaker te maken gekregen met mesaanvallen. Soms ging het om extremisten en in ander gevallen om mensen met ernstige psychologische problemen. In december kreeg een Syrische man nog een celstraf van veertien jaar opgelegd omdat hij in een Duitse trein vier mensen had verwond met een mes.

Sabine Sütterlin-Waack, minister van binnenlandse zaken in Sleeswijk-Holstein, zegt dat ‘het duidelijk is dat deze gruwelijke daad tegen de hele mensheid is gericht’. Ze zegt dat haar gedachten zijn bij de families en nabestaanden van de slachtoffers en wenst de gewonden een spoedig herstel.

