Twee doden door bomaanslag op toeristenbus bij piramides Egypte

Het incident vond plaats bij de piramides van Gizeh ten zuiden van Caïro. Lokale media reppen over een terroristische aanval. De bus vervoerde veertien Vietnamese toeristen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.



Twee van de toeristen kwamen om bij de aanslag. Twaalf andere inzittenden raakten gewond. Twee daarvan zouden Egyptenaren zijn, vermoedelijk de chauffeur en een gids. Slechts twee toeristen bleven ongedeerd bij de bomaanslag.



De bus was vandaag onderweg naar de piramides ten zuiden van Caïro toen de bom, die aan het zicht werd ontrokken door een muur, afging. Egypte strijdt al jaren tegen Islamitische militanten, die zich met name in de Sinaï-woestijn ophouden.



De regio, die het grotendeels van toeristen moet hebben, was eerder het toneel van aanslagen op christelijke minderheden in het land, maar ook op toeristen. De aanslag op de bus is de eerste op buitenlandse toeristen in bijna twee jaar en betekent een slag voor de opkrabbelende toerisme-industrie.